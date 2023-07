Arthur Vermeeren ziet... zes titelkandidaten: "Zij hebben toch ook een paar goeie transfers gedaan"

Na zijn geweldig debuutseizoen is Arthur Vermeeren een jongen waar iedereen naar uitkijkt om straks nog verdere stappen te zetten. In ieder geval gaat Antwerp weer voor de titel, maar de middenvelder ziet dat de concurrentie uitgebreid is.

Gevraagd naar zijn titelfavorieten somt hij alvast een heel lijstje op. “Wij en… (denkt na) Genk, Union, Gent… Al vier? En Club Brugge… En toch Anderlecht. Die hebben met onder meer Dolberg en die keeper een paar goede transfers gedaan en zouden wel eens kunnen verrassen", zegt hij in De Zondag. Al gaf die eerste match van de Brusselaars niet al te veel vertrouwen. "Niet dat ik van dichtbij volg wat die concurrenten allemaal doen, maar via sociale media en in de kleedkamer vang je wel wat op. Wat die twee favorieten betreft: er kan nog veel gebeuren, maar wij gaan er staan. Met Genk als grootste concurrent." Vermeeren zelf hoopt natuurlijk ook op de groepsfase van de Champions League, maar als hij moet kiezen tussen dat en een nieuwe titel... "Pffttt… Als het bij de groepsfase zou blijven, toch een nieuw titel. Maar als ik mag kiezen tussen de groepsfase overleven en een nieuwe titel… dan ook een nieuwe titel. Omdat we dan sowieso het volgende seizoen in de groepsfase van de Champions League zitten."