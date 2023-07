Ligue 2-club wil Antwerp verlossen van middenvelder, maar moet wel nog over de brug komen

Antwerp heeft wel nog wat middenvelders op overschot en zou die tegen het eind van de mercato allemaal weg willen hebben. Voor Frank Boya is er intussen wel een oplossing in de maak.

Volgens GvA staat de Kameroense middenvelder in de belangstelling van het Franse Amiens. De tweedeklasser wil de 26-jarige Boya heel graag, maar moet er met Antwerp nog uitkomen over de financiële regeling.

Dat zou echter in orde moeten komen aangezien hij nog maar een jaar contract heeft bij The Great Old en dus volgend seizoen anders transfervrij mag vertrekken. Er ligt een meerjarig contract voor hem klaar.

Antwerp leende Boya vorig seizoen uit aan STVV en daar ontpopte hij zich tot sterkhouder.