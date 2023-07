OFFICIEEL: RWDM gaat shoppen aan de kust en legt een paar miljoenen voor een spits neer

RWDM heeft een nieuwe spits beet. Het heeft 2 miljoen euro voor Makhtar Gueye neergelegd. Die komt van KV Oostende over.

Al vanaf begin juli waren er geruchten over de overgang van Makhtar Gueye, maar uiteindelijk duurde het nog bijna een maand vooraleer de spits definitief overkwam. Het betaalde 2 miljoen euro. Al kan dat bedrag door bonussen nog oplopen. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen.

CEO Gauthier Ganaye die Gueye nog van bij Oostende kent, is tevreden met de aanwinst: "Hij is een krachtige centrumspits die alle soorten doelpunten kan maken. Ook kent hij de Belgische competitie en heeft hij in 2 opeenvolgende seizoenen meer dan 10 doelpunten gemaakt. Ten slotte is hij ook een gulle speler met een vurig temperament die onze supporters zal plezieren."

Afgelopen seizoen speelde Gueye in Spanje bij Zaragoza. Daar kon hij zich moeilijk doorzetten en wist hij niet te scoren. Daarop lichtte het de aankoopoptie niet.