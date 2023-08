Club Brugge en Racing Genk krijgen goed nieuws van de Pro League

Op de 5de speeldag kijken Club Brugge en Racing Genk normaal elkaar in de ogen. Al gaan beide clubs nog even geduld moeten hebben want ze kregen goed nieuws van de Pro League.

De wedstrijd tussen Club Brugge en Racing Genk stond gepland op zondag 27 augustus, maar de Pro League maakte bekend dat de wedstrijd is uitgesteld. De reden hiervoor is dat beide clubs zich zo optimaal kunnen voorbereiden op hun Europese duels. Een nieuwe datum is nog niet vastgelegd. Ondanks de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League zit het Europese avontuur voor Racing Genk er nog niet op. In de voorrondes van de Europa League moeten ze nu aantreden tegen Olympiakos. Racing Genk maakt op donderdag 10 augustus eerst de verplaatsing naar Piraeus, alvorens op donderdag 17 augustus de return af te werken thuis. Club Brugge speelt op donderdagavond tegen Aarhuis (3-0 in de heenwedstrijd) en zal zich naar alle waarschijnlijkheid kwalificeren voor de volgende ronde van de Conference League.