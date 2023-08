Hoefkens weet dat hij op één zaak altijd zal kunnen rekenen tegen Union

Carl Hoefkens begon in mineur in de eerste match van het seizoen tegen STVV. Morgen moeten ze echter al tegen Union. En zoals die tegen Anderlecht lieten zien: da's nog andere koek. De hoofdcoach van de Rouches heeft er echter vertrouwen in.

Op zijn persconferentie was Hoefkens alvast hoopvol. "We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg”, klonk het ondanks de nederlaag tegen STVV. “Vier van mijn spelers maakten hun debuut op het hoogste niveau."

"Dit is een jonge groep die nog moet groeien. Tegelijk weten we dat we snel stappen gaan moeten zetten. We moeten een balans vinden tussen resultaten neerzetten en beter worden als ploeg.", noteerde HBvL.

Tegen Union rekent hij alvast op een kolkend Sclessin. Het Luikse publiek kan volgens hem het verschil maken. “Of deze match te vroeg komt voor ons? Nee, ik zie dit als een mooie challenge voor mijn spelers. De club heeft nu al meer dan 20.000 abonnementen verkocht. Dat wil toch iets zeggen. Die mensen hebben vertrouwen in ons. Ik ben zeker dat het stadion vrijdag in vuur en vlam zal staan."