Talent van RWDM krijgt een resem Europese topclubs achter zich aan

Soms kan het snel gaan. Eén wedstrijd op het hoogste niveau en de volgende wedstrijd zit een resem topclubs in de tribune voor je.

Zakaria El Ouahdi speelde tegen Racing Genk zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League. Hij heeft ineens de aandacht getrokken van een resem buitenlandse topclubs. Deze zitten allemaal in de tribune komende wedstrijd tegen OH Leuven voor hem.

Naar de 21-jarige winger komen dit weekend scouts van PSV, RC Lens, Feyenoord en RB Salzburg kijken. Al zal RWDM niet scheutig zijn om hun jong talent zomaar te laten gaan. Hij heeft namelijk een contract tot medio 2025 bij de Brusselse club.

El Ouahdi kende een deel van zijn jeugdopleiding bij Beerschot en Berchem Sport. In de zomer van 2021 maakte hij de overstap van Rupel Boom naar RWDM. Ondertussen speelde hij al 52 keer voor de Brusselse club waarin hij achtmaal tot scoren kwam en zes assists gaf.