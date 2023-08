Toby Alderweireld aanvaardt opmerkelijk voorstel

Toby Alderweireld is op één seizoen bij Antwerp uitgegroeid tot de smaakmaker, publiekslieveling en de belichaming van de stad Antwerpen en de club. Nu heeft hij een opmerkelijk aanbod aanvaardt.

Collectief 86, de harde kern van Antwerp, heeft aanvoerder Toby Alderweireld aangesteld als peter. Zijn voortrekkersrol, heldenstatus na het doelpunt op het veld van Racing Genk en tot slot zijn tatoeage van de Antwerpse kathedraal op zijn arm maken van hem de ideale peter.

“We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat niemand minder dan Toby Alderweireld het peterschap van Collectief 86 op zich zal nemen”, klinkt het in een statement op sociale media. “Verheugd omdat Toby voor ons perfect uitstraalt wat wij van een Antwerp-icoon verwachten.

Collectief 86 gaat nog verder en zegt dat het niet alleen zijn doelpunt is dat er voor hem gekozen is. "We hebben het dan niet alleen over de nu al legendarische kanonskogel waarmee hij onze club na 66 jaar opnieuw tot landskampioen schoot. We denken dan vooral ook aan zijn tomeloze inzet, de liefde voor ’t Stad en de oprechte trots waarmee hij de kleuren en het logo van de Great Old verdedigt. Zijn Antwerpse mentaliteit strekt hem tot eer en maakt van hem een ideaal uithangbord van de oudste club van het land. Op dat vlak zal hij voor ons voor altijd ‘one of the guys’ zijn”, sluit het statement af.