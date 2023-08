RWDM-smaakmaker heeft ineens grote clubs voor het uitkiezen, stadsgenoot lijkt achter het net te gaan vissen

RWDM lijkt één van zijn smaakmakers te gaan verliezen. Het gaat om de 21-jarige rechtsbuiten Zakaria El Ouahdi. De winger staat in de belangstelling van enkele grote clubs.

El Ouahdi maakte indruk op de Africa Cup voor spelers onder 23 jaar. Ook tegen Genk zaten er heel wat scouts in de tribune om hem te bekijken. Het zijn niet de minsten die interesse tonen: PSV, RB Salzburg, Lens en Feyenoord.

Die twee laatsten zijn het meest concreet. Er werd zelfs al gesproken met die clubs. RWDM zal wellicht wel meer vragen dan de 800.000 euro marktwaarde die op Transfermarkt te vinden is. Hij heeft immers nog een contract tot 2025.

El Ouahdi blonk vorig seizoen uit in de play-offs om promotie. In totaal scoorde hij 7 keer en gaf 5 assists in het kampioenenjaar van de Brusselaars. Omwille van zijn jonge leeftijd en zijn grote progressiemarge zijn heel wat clubs geïnteresseerd. Een transfer deze zomer lijkt dan ook waarschijnlijk.