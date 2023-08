Union nog volop op zoek naar opvolger Boniface: wie wordt nieuwe spits Brusselaars?

Inclusief bonussen ontving Union maar liefst 27,5 miljoen euro voor Victor Boniface. Meer dan genoeg dus om de markt op te trekken voor een waardige opvolger.

Al een hele reeks namen passeerden de revue, maar Union heeft haar nieuwe spits nog steeds niet gevonden. Hun toptarget, Jerome Akor (23) van Lillestrom, trekt naar Montpellier. De Brusselaars vissen dus achter het net voor de boomlange spits, die een enorm goed kopspel heeft en een puur sang afwerker in de box is. Heel wat anders dan Boniface zelf, die ook heel bewegelijk is en een goede dribbel in huis heeft.

Een andere speler die prominent naar voren wordt geschoven is Damian Pizzaro. Een groot Chileens talent die met zijn snelheid, kracht en runs misschien wel het meest doet denken aan Boniface. Ook Club Brugge was lange tijd geïnteresseerd in de speler van Colo-Colo, die wel nog maar 20 wedstrijden speelde op profniveau. De 18-jarige Chileen heeft dus nog de nodige ervaring op te doen.

Gegeerde Slowaak

David Strelec (22), die voorbije winter nog op de radar van Racing Genk, Antwerp, Club Brugge en Anderlecht stond, is een andere mogelijkheid. De Slowaakse spits wist vorig seizoen maar 3 keer te scoren bij Serie B-ploeg Reggina, maar is een tweevoetige dribbelaar die ook een goede pass in zijn voeten heeft en iemand alleen voor doel kan zetten.

Tenslotte werd ook de naam Mohamed Amoura (23) meermaals genoemd in het Dudenpark. De fijnbesnaarde dribbelaar van Lugano kan zowel centraal, als op links en ook als aanvallende middenvelder uit de voeten. Bij de Zwitserse ploeg was de Algerijn vorig seizoen goed voor 8 doelpunten en 4 assists. Hij is weliswaar een totaal ander type dan Boniface.

Wat is jullie ideale vervanger voor Victor Boniface?