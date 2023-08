Riemer wil jonge aanvaller kost wat kost in Anderlecht houden: "We zijn hard aan het werken op dat dossier"

Anderlecht haalde al enkele aanvallende versterkingen binnen deze zomer. Er ligt echter nog een cruciaal dossier op tafel.

Want het contract van Mario Stroeykens loopt volgende zomer af. Voorlopig is het contract van de jongeling nog niet verlengd, maar Brian Riemer wil hem niet kwijt. "Jesper Fredberg is hard aan het werken op dat dossier", vertelt hij op de personferentie naar aanleiding van de wedstrijd tegen Antwerp.

"Mario is een speler die we willen houden en die op meerdere posities kan spelen. Hij heeft niet meer lang contract en we willen dat openbreken", aldus de Deense coach van Anderlecht.

"We hopen dat Mario wil blijven. Dat zijn gesprekken tussen de entourage van Mario en de club", besluit hij.