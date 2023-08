Wow: 'Club Brugge schakelt door en gaat shoppen bij ... Union'

Club Brugge is niet perfect aan zijn seizoen begonnen. Union SG deed dat wel. Een en ander kan ondertussen met elkaar gelijmd worden.

Bij Club Brugge moet gevreesd worden voor het vertrek van Tajon Buchanan. En dan moeten ze er mogelijk nog een rechtsachter bij hebben.

Thomas Meunier werd eerder al genoemd, maar hij lijkt niet te komen naar Jan Breydel. En dus blijven ze alle mogelijkheden overwegen.

Volgens Sacha Tavolieri zijn ze nu ook uitgekomen bij Bart Nieuwkoop. Hij maakte de voorbije seizoenen het mooie weer bij Union SG.

Bij de Brusselaars zijn er afspraken gemaakt over een aantal sterkhouders. Of ze Nieuwkoop dan ook zomaar zullen laten gaan is maar zeer de vraag.