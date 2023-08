🎥 De Bruyne schittert in héél bizarre Koreaanse TV-show en ontmoet dubbelganger Neymar: "Je Engels is plots veel beter"

Kevin De Bruyne heeft niet alleen gevoetbald in Azië met Manchester City. Hij was ook te gast bij twee Koreaanse TV-shows. En dat leverde bijzondere taferelen op.

Eerst was hij te gast in een talkshow, waar hij een 'special guest' mocht ontvangen. Het bleek een dubbelganger van Neymar, die er van héél ver een beetje op lijkt. "Je Engels is plots veel beter", grapte De Bruyne, die zijn slappe lach niet kon onderdrukken.

Maar het gekste moest dan nog komen, want daarna was hij te gast in een nog vreemdere comedyshow. Samen met enkele zogezegde 'ploegmaats' schoof hij aan voor een maaltijd na een voetbalwedstrijd. Zijn collega's lachen dan een beetje met zijn niveau, en verplichten hem te drinken van het traditionele drankje Soju.