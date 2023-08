Een nieuwe en opvallende uitdaging voor Thibaut Courtois!

Thibaut Courtois heeft een nieuwe, opvallende uitdaging beet. De doelman van Real Madrid gaat zich nog meer uitleven in zijn tweede grote passie: de autosport. Hij is bezig met de opstart van een eigen team voor de Formule 4.

Naast voetbal is de autosport de grote passie van Thibaut Courtois. Tijdens de pandemie heeft de doelman van De Koninklijke al deelgenomen aan verschillende virtuele races. De 31-jarige Rode Duivel (?) heeft nu besloten om het racen nog meer een plek te geven in zijn leven.

Dat moet gebeuren onder de noemer van een eigen team in de Formule 4, de laagste categorie in de ketting die leidt tot de Formule 1. Volgens Marca zou Courtois enkele jonge piloten aantrekken, voornamelijk uit het kartingcircuit, om hen te lanceren richting Formule 1.

TC Racing

Zijn team zou de naam TC Racing krijgen. Een deel van de staf is ook al aangeduid, met ingenieurs en mécaniciens die er komen op voorspraak van voormalig F1-piloot Roberto Merhi. De identiteit van de piloten is nog niet bekend.

De bedoeling is om voor het einde van het jaar al enkele races af te werken, om dan echt in competitie te kunnen treden in 2024.