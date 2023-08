OFFICIEEL: STVV boven Manchester United! Dit is de nieuwe doelman van Sint-Truiden

STVV heeft een nieuwe doelman. En het wist daarvoor Engelse grootmacht Manchester United af te troeven.

Want Zion Suzuki wordt niet de tweede/derde keeper van Man. United, maar wel de eerste van STVV. De Japanner wordt uitgeleend door het Japanse Urawa Reds, met een aankoopoptie.

“Zion is een atletische doelman met veel groeipotentieel. We zijn dan ook blij om hem in ons team te hebben en kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling", klinkt het bij 'De Kanaries'. De 20-jarige talentvolle doelman werd in 2021 nog keeper van het jaar in zijn land, en wist intussen ook al zijn eerste cap te maken voor Japan.

“Ik ben klaar om alles te geven voor STVV. Ik besef dat dit een club is met een rijke historie en kijk enorm uit naar het jubileumseizoen. Samen met onze vurige supporters en de ploegmaats wil ik er een onvergetelijk seizoen van maken", reageert de imposante doelman dolenthousiast.