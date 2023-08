Opvallend: 'Sterkhouder Club Brugge mag vertrekken'

Club Brugge wil snel schakelen dit seizoen. En in alle linies kunnen er dan ook wel wat versterkingen bijkomen. En er kunnen ook nog spelers vertrekken.

Er zijn al heel wat spelers vertrokken bij Club Brugge en er zijn nog verschillende mouwen waar wordt aan getrokken. Maar sommige spelers leken wél zeker te gaan blijven.

Al is niet alles even zeker maar. Plots lijken ze bij blauw-zwart bijvoorbeeld niet eens meer zeker van het aanblijven van Casper Nielsen in Jan Breydel.

De Deen werd in de zomer van 2022 weggeplukt bij Union SG, maar kon zich vorig seizoen net als de rest van Club Brugge niet helemaal laten gelden. En nu komt er dus mogelijk een nieuwe wending.

Opportuniteit?

Met Hugo Vetlesen is er ondertussen een extra concurrent op het middenveld toegekomen. En dus is het afwachten voor Nielsen zelf.

Het Nieuwsblad laat alvast weten dat ze bij Club Brugge een vertrek van de middenvelder niet uitsluiten, als er een bod zou binnenvallen. Tot op heden is dat nog niet het geval, maar hij lijkt nu wel een interessante mogelijkheid voor vele ploegen.