'Verrassende Belgische club troeft Genk en Club Brugge af met miljoenenbod, maar er is nieuwe kaper op de kust'

Club Brugge en Racing Genk hadden hun oog laten vallen op dezelfde speler. Het zou gaan om een Argentijnse defensieve middenvelder. Hij leek op weg naar Westerlo, maar er is een kaper op de kust.

Volgens lokale media in Argentinië toonden zowel Club Brugge als Racing Genk belangstelling in de 20-jarige Ignacio Miramon. De jonge defensieve middenvelder komt uit voor het Argentijnse Gimnasia en moet de clubs van zich afslaan.

Miramon is Argentijns jeugdinternational en zou in de belangstelling staan van nog heel wat andere teams. De speler kwam in totaal 28 keer uit voor Gimnasia, en was op het WK U20 actief met de Argentijnse beloftenploeg.

Fiorentina

Fiorentina was een van de geïnteresseerden, maar het was (gek genoeg?) Westerlo dat al het hoogste bod heeft gedaan. Dat was er eentje van om en bij de vijf miljoen euro.

Maar dat is nog niet genoeg voor Gimnasia, al was het wel al een serieuze stap in de goede richting. De Kemphanen tonen zich in ieder geval zeer lustig op de transfermarkt - denk ook maar aan de deals van Reynolds en Frigan.

Lille

Voor Miramon lijken ze er nu wel naast te gaan grijpen. De 'zes' heeft namelijk een nieuw bod van Lille op zijn hoofd geplakt gekregen. En het zijn de Fransen die het zouden gaan halen.