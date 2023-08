'Beerschot plukt pion weg bij club uit de Jupiler Pro League'

Beerschot heeft versterking gehaald in de Jupiler Pro League. Het gaat om een extra kracht voor de staff van de club.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri hebben Beerschot en RWD Molenbeek een akkoord bereikt over de overgang van Gianni Chiffi, de fitnesstrainer van de ploeg uit de Jupiler Pro League.

Het is voor de Brusselse club het zoveelste vertrek in korte tijd. De deal is voorlopig nog niet officieel aangekondigd, maar zou helemaal rond zijn aldus Tavolieri.

Beerschot opent volgende week vrijdag de competitie in de Challenger Pro League. De club moet op bezoek bij RSCA Futures voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.