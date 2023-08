Ondanks wanorde bij het bestuur blijken spelers RWDM klaar voor het seizoen

Claudio Caçapa heeft zijn eerste drie punten gepakt met RWDM. De vervanger van Vincent Euvrard, die midden in de onrust arriveerde, kan moed putten uit het feit dat zijn team veelbelovend voetbal op de mat bracht.

Vreemd genoeg was RWDM, ondanks hun 0-4 nederlaag thuis tegen Genk, verre van de zwakste ploeg op de eerste speeldag van het seizoen. Toch stond het resultaat er en werd er met een vergrootglas gekeken naar de promovendus. Claudio Caçapa genoot daarom ook extra hard van zijn eerste 3 punten, die zuurstof geven voor de rest van het seizoensbegin.

"Ik ben heel erg trots op mijn spelers," zei de Braziliaanse coach van RWDM met een glimlach op de persconferentie na de gewonnen match tegen OH Leuven. "We wisten dat het moeilijk zou worden tegen een goed voetballend elftal, maar vandaag verdienden we het om de wedstrijd te winnen. Ik ben trots op de kwaliteit van het spel dat we op de mat hebben gebracht. We hebben ook aardig wat kansen gecreëerd", ging Caçapa verder.

Photonews

Op bezoek bij OHL kwamen de Brusselaars al snel op achterstand. Ondanks de 1-0 bleef RWDM erg rustig en kwamen ze gelijdelijk aan beter en beter in de wedstrijd. "Ons team is nog jong", beseft Caçapa. "Als je eerste kansen er niet in gaan, moet je doorzetten. Beetje bij beetje kwamen we terug in de wedstrijd, de spelers kregen vertrouwen en begonnen goed te spelen", zag de Braziliaan langs de kant.

Dat vertrouwen is niet weggegaan bij een groep spelers die verenigd moet blijven onder moeilijke omstandigheden. "Ondanks de zware nederlaag thuis op de eerste speeldag, die pijn deed, doet de groep het goed en worden ze steeds beter. Het zal goed zijn voor iedereen, en ook voor onze fans, want het was niet makkelijk voor hen om die 0-4 tegen Genk te accepteren".

Bij RWDM zal het nu belangrijk zijn om alle jonkies met beide voetjes op de grond te houden. "Deze groep is behoorlijk volwassen, maar nog niet zo volwassen als ik zou willen. We hebben meer ervaring nodig. Hoe het zit op de transfermarkt? Ik ben tevreden met mijn ploeg, maar we werken natuurlijk hard om de kwaliteit van de kern te verbeteren. En het werk werpt zijn vruchten af," concludeerde Claudio Caçapa, die nu officieel een winnende coach is in de Jupiler Pro League.