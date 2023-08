Club Brugge-coach Deila 'trots' na zege op Westerlo, maar cruciaal werkpunt blootgelegd

Club Brugge pakte zondag op het veld van Westerlo uit met een knappe prestatie en een verdiende overwinning. Coach Ronny Deila was trots op zijn team, maar toch werd nog een belangrijk werkpunt blootgelegd.

Club won met het kleinste verschil en het was nog even bibberen in de slotfase in 't Kuipke. Nochtans had blauw-zwart ruim voldoende kansen om zeker vijf keer te scoren.

De Bruggelingen brachten uitstekend voetbal met veel beweging, diepgang en dat resulteerde in tal van doelrijpe kansen. Maar de efficiëntie ontbrak om de match dood te maken en dat is toch een cruciaal aandachtspunt.

Niet elke wedstrijd zal je zoveel kansen kunnen creëren en dan is het zaak om efficiënt om te springen met de mogelijkheden die je krijgt. Ronny Deila maakt zich er echter niet te veel zorgen om. Hij ziet immers dat het leer op trainingen wel vlot tegen de touwen gaat.

Ik zie op traning dat we aanvallen afronden

"Het heeft te maken met vertrouwen en we moeten hard werken op training om efficiënt te zijn. Wat ik op training zie, is beter dan tijdens de wedstrijd tegen Westerlo."

"Hopelijk zullen we op termijn zoveel kansen blijven creëren en dan zullen we nog veel doelpunten scoren. Ik zie op training elke dag dat we aanvallen kunnen afronden."