Moeder van opgesloten Club Brugge-fan reageert vol ongeloof na schermutselingen in Denemarken: "Hij kampt met paniekaanvallen"

Na schermutselingen met Aarhus-supporters in Denemarken werd een jonge Club Brugge-fan in de boeien geslagen. De moeder van de jongen reageert verbolgen op de straf die hem te wachten staat.

Want het verdict voor de 17-jarige is hard: hij werd opgepakt door de lokale politie en wordt de komende 4 weken van zijn vrijheid berooft. “Na 4 weken voorhechtenis riskeert hij ook nog eens een veroordeling", klinkt het.

Met een bivakmuts en t-shirt liep de Jabbekenaar met zijn vrienden weg, om vervolgens opgepakt te worden. Zijn vrienden mochten na enkele uren beschikken, maar hijzelf dus niet. “Er is niet geslagen en niet gevochten”, zegt de mama. “Het klopt dat er wel wat duw- en trekwerk is geweest waarbij mijn zoon een T-shirt heeft afgetrokken en is weggelopen.”

Ze vindt de straf echter disproportioneel. “De waanzin voorbij. Ze hebben tumult gemaakt en dat keur ik zeker niet goed, maar dit is buitenproportioneel. Hij zit nu helemaal alleen in een jeugdinstelling in een land waar hij de taal niet machtig is. De verzorgers lieten mij weten dat hij kampt met paniekaanvallen. Hoe moet ik mij als moeder die hem niet kan zien daarbij voelen?”