PSV sluit Noa Lang nu al in de armen na prestatie tegen Sturm Graz, Nederlandse kranten lyrisch

Het heeft niet lang geduurd vooraleer Noa Lang iedereen kon overtuigen bij PSV. De flankaanvaller scoorde al in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en drukte ook tegen Sturm Graz zijn stempel. De Nederlandse kranten bewieroken hem.

Ook de 18-jarige Isaac Babadi deelde in de lof. "Niemand die het meer over de vertrokken sterspeler Xavi Simons heeft. De vleugels floreren, op de linkerflank sticht Lang veel gevaar. Het is precies dit dominante, attractieve voetbal dat de clubleiding sinds kort nastreeft en dat PSV nu laat zien", schrijft het NRC.

En ook De Telegraaf zag Lang uitblinken. "Met name Noa Lang was bij tijd en wijle onhoudbaar voor de defensie van de Oostenrijkers. Het publiek in het Philips Stadion veert direct op als hij aan de bal komt, omdat er dan steeds wat bijzonders gebeurt."

Er waren wat twijfels rond Lang, want Xavi Simons, die dit seizoen door PSG aan RB Leipzig wordt verhuurd, was de grote smaakmaker vorig seizoen. "Wat dat betreft heeft de kleurrijke aanvaller het stokje van Simons overgenomen", klinkt het nog in de krant.