Valt transfer De Ketelaere in het water? "Er dreigt een probleem"

Charles De Ketelaere naar Atalanta, het leek in kannen en kruiken. Maar volgens transferexpert Gianluca Di Marzio zijn er nu toch twijfels gerezen over de uitkomst. Dat terwijl er al medische testen werden aangekondigd.

De Ketelaere was er gisteren niet bij toen AC Milan tegen Monza speelde in de Trofeo Silvio Berlusconi. Stefano Piolo legde achteraf uit waarom. “Charles was er vanavond niet bij omdat er bepaalde dingen aan het gebeuren zijn op de transfermarkt”, aldus de Italiaan.

“Er werd veel van hem verwacht vorig jaar, maar hij heeft niet alles kunnen geven. Het is een kwestie van begrijpen wat voor ons en voor hem de beste situatie is.”

Intussen waren al details over de transfer al bekend: 3 miljoen voor een jaar huur, aankoopoptie van 23 miljoen en 4 miljoen aan bonussen. Plus nog een doorverkooppercentage van 10 procent als de optie gelicht werd. Maar...

Volgens transferexpert Di Marzio heeft zijn entourage te hoge eisen gesteld qua commissies. En als die niet verlaagd worden, dreigt er volgens hem een probleem.