KRC Genk ziet staflid elders technisch directeur worden

KRC Genk nam na vorig seizoen afscheid van Jochen Janssen. Hij gaat nu aan de slag als technisch directeur.

Het is Patro Eisden die Jochen Janssen aankondigt als versterking voor de club. “De ex-profvoetballer versterkt onze jeugdwerking als technisch directeur. Een verdere stap in de professionalisering van onze jeugdwerking”, klinkt het.

Janssen ziet zijn nieuwe job helemaal zitten. “Na 4 jaar als hoofdscout van de jeugd bij KRC Genk zocht ik een andere uitdaging. Ik sta graag op het veld, spelers beter maken is mijn passie”, vertelt hij op de website van de club.

“Na een gesprek met Stijn Stijnen was ik dan ook helemaal overtuigd om de sportieve lijnen van de jeugdwerking uit te zetten. Met mijn ervaring als profvoetballer kan ik heel wat kennis delen met de spelers en trainers.”

Het werk dat op tafel ligt is niet min. “Mijn grote uitdaging is om bij Patro terug een jeugdopleiding te ontwikkelen die elite-waardig is en waar we aanvallend voetbal brengen met een gezonde winnaarsmentaliteit. De stap naar het eliteniveau is groot en we hiervoor hebben we dan ook tijd nodig. Maar wees gerust, we hebben een goed en sterk team. Ik heb er het volste vertrouwen in!”