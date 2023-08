Mark Van Bommel spreekt zich uit over transfer van Mandela Keita

Het gerucht doet vandaag de ronde dat Mandela Keita op de Bosuil was. De transfer zou zo goed als rond zijn.

Na de nederlaag tegen RSC Anderlecht op zondag moet Royal Antwerp FC vrijdag al vol aan de bak tegen KV Kortrijk. De West-Vlamingen staan momenteel helemaal onderin en wisten nog geen enkel punt te pakken.

Mark Van Bommel waarschuwde op zijn persconferentie voor onderschatting, maar de meeste aandacht ging uiteraard naar de geruchten over Mandela Keita die op de Bosuil gearriveerd zou zijn om zijn transfer af te ronden.

“Ik heb ‘m nog niet gezien”, klonk het bij de Nederlander. “Wat wil zeggen dat het nog niet rond is. Het mag duidelijk zijn dat we hem er graag bij hebben. Maar je hebt het een paar weken geleden gezien... Laat hem eerst maar even die handtekening zetten.”

Nieuwkomer Chidera Ejuke is wel speelgerechtigd tegen KV Kortrijk, Avila keert terug uit schorsing en Ekkelenkamp is helemaal fit.