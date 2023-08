Ronny Deila en Club Brugge slikken naast nakend vertrek Rits extra ferme domper

Geen Mats Rits in de Europese selectie door een nakend vertrek richting Anderlecht (of Union?). Maar hij is niet de enige afwezige in de selectie.

Ook van linksachter Bjorn Meijer geen spoor in de selectie van Club Brugge voor hun Europese wedstrijd in de derde voorrondes van de Conference League. Tegen het IJslandse Akureyri moet Ronny Deila het stellen zonder de Nederlandse linksback. En dat zal nog wel eventjes zo zijn. De speler zou nog drie tot vier weken buiten strijd zijn, want hij heeft opnieuw last van de buikspieren. "Hij kende een terugval", aldus Ronny Deila op zijn persconferentie. Er wordt nu gemikt op de interlandbreak begin september om hetm opnieuw te recupereren. De Cuyper krijgt zo de komende weken sowieso extra kansten. Zinckernagel wél Sowah, Jutgla, Balanta en Maouassa zijn er ook nig bij in de selectie tegen de IJslanders. Toch is er ook een opsteker voor Ronny Deila. Aanvaller Zinckernagel is er wél bij. Hij kan mogelijk zijn debuut maken en zo het probleem in het aanvallende compartiment gaan oplossen.





Volg Club Brugge - KA Akureyri live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.