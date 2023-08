Riemer wil aanwinst - die zeker komt - nog niet aankondigen, maar... verklapt wel waar hij hem gaat gebruiken

Verwacht geen Alexis Flips morgen in Marseille-Reims. De creatieve aanvaller liep vrijdagnamiddag immers al rond op Neerpede en kreeg een rondleiding in het stadion. De deal is helemaal rond, maar zonder officiële aankondiging wou Brian Riemer er niet zoveel over vertellen.

Riemer weet ook wat de clubpolitiek is: een transfer aankondigen en zo de primeur van de sociale media van de club afnemen, is not done. Jesper Fredberg wil er liefst zelf mee naar buiten komen. Al wist iedereen in de perszaal van Anderlecht vrijdagnamiddag dat alles in kannen en kruiken was.

Riemer liet zich dus niet openlijk vangen. "Ik wil altijd zo open mogelijk zijn, maar op dit moment is er niets getekend", aldus Riemer. En dat was niet gelogen, want er moesten nog een paar punten en komma's op papier gezet worden.

De Deen wist echter ook dat alle aanwezige journalisten op de hoogte waren van de onderhandelingen en dat er een contract voor vijf jaar klaar ligt. "Het zou stom van mij zijn om te zeggen dat er geen contact met hem is. Maar het is nog niet helemaal rond en ik spreek alleen over spelers als ik bevestiging krijg van mijn CEO."

't Is rond

Dat Flips komt, staat echter als een paal boven water. De officiële aankondiging volgt vandaag of ten laatste morgen. Daarmee krijgt Riemer meer opties op zijn middenveld. "Kijk, ik heb met Stroeykens en Leoni interessante profielen gezien afgelopen weekend."

"Met Lonwijk hebben we ook een veelzijdige man. Maar sinds het uitvallen van Verschaeren misten we wat creativiteit. Dat wil niet zeggen dat ik niet blij ben met de middenvelders, maar we kijken altijd hoe we de kern kunnen versterken."