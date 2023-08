'Transfer in de maak? Debast twijfelachtig voor duel van RSC Anderlecht met STVV'

Zeno Debast zou twijfelachtig zijn voor de match van zondag tegen STVV. Dat voedt opnieuw de geruchten over een mogelijke transfer.

Volgens La Dernière Heure is Zeno Debast twijfelachtig voor de match van RSC Anderlecht tegen STVV. De centrale verdediging zou een lichte verrekking aan het dijbeen opgelopen hebben. Volgens Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad gaat het om een kuitblessure.

Hannes Delcroix is volgens de Waalse krant zijn waarschijnlijke vervanger, al zou Riemer volgens hen ook kunnen kiezen voor een combinatie tussen Sardella en Patris.

Het nieuws over een mogelijke afwezigheid van Debast voedt ook opnieuw de geruchtenmolen over een transfer. Zoals geweten is PSV Eindhoven geïnteresseerd in de Rode Duivel.

La Dernière Heure meent echter dat de blessure en de transfer niet met elkaar verband houden. Als Debast fit is, dan speelt hij gewoon mee met RSC Anderlecht.

De Nederlanders hebben nog altijd geen bod gedaan op Debast. Riemer wil hem heel graag aan boord houden. De vraagprijs zou minstens 15 miljoen euro bedragen. In Nederland is al te horen dat Debast geen prioriteit meer zou zijn voor PSV.