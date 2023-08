Na het debacle tegen Antwerp: KV Kortrijk mikt op drie serieuze versterkingen en hoopt nog steeds op grote naam

KV Kortrijk wordt met de neus op de feiten gedrukt. Na drie matchen staan ze met nul punten helemaal onderaan. De West-Vlamingen hebben dringend versterking nodig en achter de schermen vallen er drie namen die voor de ommekeer moeten zorgen.

Het is geen verrassing dat Kortrijk een slechte start kent. Tot over een paar weken was er geen sportieve leiding, geen technische staf en geen versterking. Tegen Antwerp werd het pijnlijk duidelijk dat deze ploeg sportief in de problemen gaat komen als er niets gebeurt.

Kortrijk wil op korte termijn zijn middenveld versterken met Abdoulaye Sissako. De 25-jarige middenvelder ligt nog onder contract bij Zulte Waregem, maar staat dicht bij een transfer.

Ook Thierry Ambrose van KV Oostende staat op het lijstje, maar voor hem is er ook interesse uit het Midden-Oosten, weet Het Nieuwsblad. En dan is er ook nog de belangstelling voor Jonatan Braut Brunes, de neef van Erling Haaland. Ook OH Leuven wil hem, maar Kortrijk hoopt dat hij voor hen kiest.