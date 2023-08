Steven Defour hekelt mentaliteit van zijn spelers en zegt welke negatieve dingen hij nu ziet die voordien afwezig waren

Veel werk aan de winkel voor Steven Defour. Het is vooral de mentaliteit van zijn spelers die hem dwars zat na de nederlaag bij RWDM.

Dat het geen grootse wedstrijd was, had iedereen al wel gezien en daar kon Defour enkel mee akkoord gaan. "We hadden in de eerste helft wel de controle, maar deden er gewoon te weinig mee. In de tweede helft waren er iets meer omschakelingsmomenten en bespeelden we de ruimtes veel minder goed dan RWDM."

De trainer van KV Mechelen moest vaststellen dat zijn ploeg niet bij machte was om iets aan de achterstand te doen. "Het waren niet enkel slordigheden in balbezit, maar bij balverlies was de mentaliteit en agressiviteit ook niet goed. Als je ziet hoe wij teruglopen bij de omschakelingsmomenten..."

Tactische ingreep zonder succes

Er ging niet dezelfde snedigheid uit van Malinwa in vergelijking met RWDM. "We willen het iets te clean en te mooi doen." Defour voelde de partij uit handen glippen en greep tactisch in. "Dan schakel je om naar een driemansdefensie, maar dan krijg je toch dat goaltje binnen", bleek het geen succesvolle ingreep.

Opvallend wel dat Mechelen het in vorige matchen topploegen moeilijk maakte, maar nu zo teleurstelde in Sint-Jans-Molenbeek. "Tegen Antwerp, Club en Gent vraag je juist dezelfde defensieve inspanningen en nu deden de spelers het veel minder goed." De kentering zal er gauw moeten komen, want een 1 op 9 is allesbehalve een ideale start.