📷 Transferitis of niet? Drie namen ontbreken in selectie Club Brugge, met toch één heel opvallende

Club Brugge speelt zondag op bezoek bij KAS Eupen. Blauwzwart loste net de selectie van coach Ronny Deila.

19 spelers selecteerde trainer Ronny Deila voor het uitduel op de derde speeldag van de Jupiler Pro League. Club Brugge trekt dan naar de Kehrweg om KAS Eupen partij te geven.

De meeste namen zijn zoals die min of meer verwacht waren. Drie namen moet je echter niet in het lijstje zoeken: Dedryck Boyata, Denis Odoi én Mats Rits zullen afwezig zijn.

De eerste twee namen zijn nog min of meer te begrijpen, maar waarom Mats Rits niet in de selectie zit is toch een groot vraagteken. In hun communicatie heeft Club Brugge ook geen redenen gegeven waarom er bepaalde spelers niet van de partij zijn.

Mats Rits is de voorbije week gespreksonderwerp nummer 1 in het Jan Breydelstadion als het over transfergeruchten gaat. RSC Anderlecht wil hem heel graag binnenhalen en heeft al een persoonlijk akkoord met Rits. Een deal met Club is er nog niet.

Ook Union SG is op de kar gesprongen om Mats Rits binnen te halen. Zij willen een groter transferbedrag dan Anderlecht geven, maar hebben dan weer minder loon dan paarswit veil voor de middenvelder.