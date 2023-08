Wauw! Wat een goal van Zirkzee, zoals alleen hij dat kan

Zirkzee kende een moeilijk eerste seizoen in Italië en startte ook tegen Cesena op de bank. Zirkzee kwam een klein kwartier voor tijd in de ploeg voor Marko Arnautovic en scoorde kort na zijn entree.

Maar de manier waarop... Hij kreeg de bal aangespeeld in de zestien en met zijn onnavolgbare techniek schakelde hij zijn tegenstander uit en schoot raak.

Oh my.



What a nifty move and goal from Joshua Zirkzee for Bologna. pic.twitter.com/NKYUx4cq4T