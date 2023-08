Franse verdediger op komst? Club Brugge legt stevig bod neer bij Montpellier

Het Club Brugge van Ronny Deila begint stilaan vorm te krijgen. Na opnieuw een sterke prestatie werd Eupen met 0-5 ingemaakt. Het huiswerk van de Bruggelingen is echter nog niet af.

Want Club is nog steeds op zoek naar een centrale verdediger. Spileers-Mechele lijkt (voorlopig) een vrij stabiel duo achterin, maar met het vertrek van Abakar Sylla en Jack Hendry moet er absoluut nog iets bij in de achterhoede.

Volgens France Bleu Hérault heeft Club Brugge een bod van 7 miljoen euro neergelegd voor de 21-jarige Maxime Estève. De boomlange centrale verdediger is al twee seizoenen een vaste waarde bij zijn club.

De Franse jeugdinternational is zelf ook toe aan een nieuwe uitdaging en wil zijn jonge carrière nieuw leven inblazen. Een persoonlijk akkoord met Club werd echter nog niet gevonden.