Imke Courtois skipt wekelijkse analyse om wel héél bijzondere reden

Imke Courtois maakt normaliter elke week haar analyse in De Zondag. Deze week doet ze dat echter niet.

Ze werd weliswaar zoals elke week opgebeld door De Zondag, maar een analyse over Anderlecht of Gift Orban? Die zat er deze week niet in.

Imke Courtois heeft namelijk eventjes andere prioriteiten, want de analisten en gewezen Red Flame kwam met heuglijk nieuws. Ze is moeder geworden.

Moeder van Max

Max werd woensdag geboren, moeder en kind stellen het goed laat Courtois optekenen in de zondagse krant. "Maar zet dat nu niet in grote letters in de krant hé", klinkt het.

"Het is nu al een geweldige dochter. Diepe liefde! En al die analyses? Die kunnen volgende week ook nog wel, zeker?"