Ondanks het laatste charmeoffensief van Ronny Deila: Mats Rits op weg naar de uitgang bij Club Brugge

Geen Mats Rits meer in de selectie bij Club Brugge tegen Eupen. Een transfer lijkt dan ook nakende.

Tegen het IJslandse Akureyri afgelopen donderdag zat Mats Rits wel nog gewoon in de selectie bij Club Brugge. Hij kwam toen wel niet van de bank, in tegenstelling tot alle andere wedstrijden dit seizoen. In de eerste twee wedstrijden van het seizoen begon Rits zelfs in de basis.

Maar die verloor hij ondertussen aan de Noor Hugo Vetlesen en dus zocht Rits naar een oplossing. Onder meer Anderlecht en ook Union tonen interesse om Rits na vijf jaar weg te halen uit Brugge. Dat hij nu niet in de selectie zit, wijst op een mogelijke doorbraak in zijn transfer.

Hoewel hij hem op de bank zette, hoopt Ronny Deila nog altijd dat Rits bij Club blijft. "Hopelijk blijft hij hier, dat is wat we willen. Maar het is zijn beslissing en ik begrijp de emoties die bij dit soort dingen ontstaan", zei Deila over de anti-Anderlecht gezangen vanuit de tribunes na de match.

Ondanks alles lijkt een vertrek van Rits na vijf jaar dus nakende. Hij won met Club drie keer de landstitel en twee keer de Supercup. In 197 wedstrijden scoorde hij 23 keer en gaf hij ook 18 assists, de grens van de 200 wedstrijden zal hij dus net niet halen.