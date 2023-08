'Royal Antwerp FC bijna rond voor uitleenbeurt van speler uit A-kern'

Mark van Bommel nam hem dit seizoen opnieuw in de A-kern op. Toch lijken de speelkansen voor Laurit Krasniqi bijzonder klein.

De 22-jarige Laurit Krasniqi (22) werd door Mark van Bommel deze zomer aangeduid om met Royal Antwerp FC op zomerstage te gaan. Veel kansen lijkt hij echter niet te kunnen krijgen.

Daarom keek de club uit voor een uitleenbeurt. Krasniqi ligt immers nog tot midden 2025 onder contract op de Bosuil. Volgens Gazet van Antwerpen is er bijna een overeenkomst met Roda JC uit Nederland.

De Belgisch-Kosovaarse verdediger van The Great Old zou er de nodige ervaring kunnen opdoen. Voor Antwerp speelde hij tot nu toe vijf keer bij het A-elftal. Daarin scoorde hij een doelpunt op bezoek bij Drita in de Conference League.