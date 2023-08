Marc Overmars schrikt: 'Ajax wil voor 12 miljoen euro shoppen bij Antwerp'

Royal Antwerp FC lijkt zijn draai gevonden te hebben. Toch is uitkijken of er niet nog een of meerdere sterkhouders weggeplukt worden.

Royal Antwerp FC hoopt dit seizoen even goed te doen als vorig jaar, maar gemakkelijk zal dat zeker niet zijn. Tijdens de zomermercato houden ze bij The Great Old alvast hun hart vast voor nog mogelijke vertrekkers. Marc Overmars zal alvast geschrokken zijn toen hij hoorde dat Ajax Amsterdam op de Bosuil wil komen shoppen. De ex-ploeg van de sportieve baas van Antwerp heeft immers zijn oog laten vallen op de 21-jarige Gaston Avila. Ajax wil Nicolas Tagliafico terughalen naar Amsterdam, maar de vraag is maar of dat zal lukken. Hij speelde sinds 2018 voor Ajax en vertrok vorig jaar naar Olympique Lyon. Als dat niet lukt, dan wil Ajax Gaston Avila proberen binnen te halen, zo schrijft De Telegraaf. Antwerp houdt hem liever aan boord, maar als Ajax de transfersom van 12 miljoen euro wil betalen, dan zal The Great Old zo goed als zeker toehappen, zo voegt de Nederlandse krant er nog aan toe.