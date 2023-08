Ook Degryse breekt lans voor sensatie JPL: "Misschien moet Tedesco aan hem beginnen denken"

Je kan er bijna niet omheen dat Domenico Tedesco een probleem heeft voor de komende interlands tegen Azerbeidzjan en Estland. Courtois geblesseerd, De Bruyne eveneens. En Lukaku, die zit op zijn eentje te trainen. Tijd voor vers bloed.

We lieten u vorige week al weten dat Tedesco aan Hugo Cuypers denkt, maar nu de transfer van Lukaku naar Juventus is afgesprongen, wordt dat nog een interessanter item. Lukaku zal in september quasi zonder matchritme arriveren bij de nationale ploeg.

Dus is er misschien wel een extra spits nodig, naast Openda. "Misschien moet Domenico Tedesco maar eens aan Hugo Cuypers beginnen te denken", breekt ook Marc Degryse een lans voor de spits van KAA Gent in HLN.

Cuypers scoorde de afgelopen twee weken negen keer. "Oké, in Europa was het niet tegen de moeilijkste tegenstanders, maar hij doet het wel. Cuypers loopt over van het zelfvertrouwen. Geen enkele vezel in zijn lichaam die twijfel uitstraalt. Hij is bovendien superfit en professioneel. Waarom hem dan niet eens een kans geven in de volgende interlandperiode?"