De gevoelige overstap Club Brugge-Anderlecht? Lorenzo Staelens kan erover meespreken: "Dat was een beetje de hel"

Mats Rits werd vandaag officieel voorgesteld als speler van Anderlecht. Hij is in ieder geval niet de eerste speler die de overgang maakt van blauw-zwart naar paars-wit.

Want ook Lorenzo Staelens maakte in 1998 die gevoelige overstap. De omstandigheden waren voor de voormalig Rode Duivel allesbehalve ideaal. "Het probleem was dat die transfer half april al bekendgemaakt was en dat ik daarna nog een 10-tal wedstrijden met Club moest spelen", rakelt hij op voor Sporza.

"Ik speelde nog voor Club, maar had al getekend voor Anderlecht. Dat was een beetje de hel. De Club-fans wilden mij niet meer in hun ploeg. Bij elke baltoets was er een fluitconcert. In een bekermatch tegen Standard kreeg ik een penalty bij een 1-0-achterstand. Ze floten me uit en toen ik miste, was er applaus op de tribunes."

Staelens begrijpt echter perfect waarom Rits de gevoelige overstap maakt. "Hij was na dit seizoen einde contract bij Club en kon voor enkele jaren tekenen bij Anderlecht. Daar hoef je geen tekening bij te maken. Of Club hem te makkelijk laat gaan? Er is een nieuwe trainer die misschien andere prioriteiten heeft en Rits wil niet als 17e of 18e man gebruikt worden. Dat moet je ook begrijpen. Bij Anderlecht heeft hij meer zekerheid en voor hen is het een goeie transfer."