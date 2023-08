Referee Department krijgt de wind van voren na rare uitleg: "Elke week slap gelul"

Standard de Liège leek op weg naar een 0-1 overwinning op bezoek bij Charleroi, maar in de slotfase kregen ze nog een strafschop tegen. Met dank aan de VAR.

Nathan Ngoy kreeg rood voor een trekfout, vanop de stip maakten de Zebra's er vervolgens 1-1 van. Carl Hoefkens vond dat Ngoy eerst zelf werd geduwd.

Het Referee Department heeft ondertussen bij monde van Frank De Bleeckere een uitleg gegeven over de zaak. Ten gronde: rood had niet gehoeven, een strafschop wel.

Het eerdere duwen op Ngoy wordt volgens De Bleeckere gezien als een 'wedstrijdfeit' en heeft niets te maken met de trekfout die hij zelf maakt.

An explanation on the given penalty during #CHASTA. #UnderReview pic.twitter.com/cuAr16GS3u