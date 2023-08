Franky Van Der Elst noemt onverwachte vervanger voor Kevin De Bruyne bij Rode Duivels

Het middenveld van de Rode Duivels blijft veranderingen ondergaan. Zeker nu Kevin De Bruyne geblesseerd is, wordt het opnieuw schuiven.

Witsel, De Bruyne, Dendoncker op het WK, Tielemans-Mangala-Vranckx in Estland. En ook voor de volgende EK-kwalificatiewedstrijd zou het middenveld van de Rode Duivels wel eens helemaal anders eruit kunnen zien.

“De Bruyne die out is, is natuurlijk de allergrootste aderlating”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad. “Niet alleen voor het middenveld maar voor de hele ploeg. Ze moeten bij de medische staf van City die blessure toch niet goed hebben ingeschat. Hij had al geen voorbereiding achter de rug zoals het zou moeten en nu dit. Hij wordt het allergrootste gemis.”

Van Der Elst komt met enkele namen op de proppen om De Bruyne te vervangen. Vooral de laatste naam die hij noemt zullen wellicht niet veel fans op hun lijstje zetten. “Gelukkig zal Onana er nu wel bij zijn, net als Trossard die ik dan maar op de plaats van De Bruyne zou zetten. Maar Vanaken kan daar ook spelen”, besluit Van Der Elst.