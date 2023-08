Paniek bij gedoodverfde degradatiekandidaat? Het regent transfers na verstoorde voorbereiding door overnameperikelen én nog meer op komst

Voor de start van de competitie maakten we van KV Kortrijk in onze analyses de gedoodverfde degradatiekandidaat. Ondertussen zijn ze er wel volop in actie gevlogen, al blijft het voorlopig puzzelen.

Na een moeilijk seizoen vorig jaar was het maar de vraag of en hoe KV Kortrijk zich deze jaargang zou kunnen proberen handhaven. Temeer de voorbereiding danig verstoord werd.

In het nieuwe seizoen gaat men verder met Edward Still - opnieuw een nieuwe coach nadat er vorig jaar liefst drie werden versleten. Erg lang voor de seizoenstart kwam die overigens niet aan het roer bij Kortrijk: de club zou worden overgenomen, maar de deal sprong uiteindelijk af. Ook de zoektocht naar een coach liep daardoor lange tijd vertraging op.

© photonews

Met Lynnt Audoor werd een jonge defensieve middenvelder gehuurd van Club Brugge. En daar blieef het lange tijd bij. Aan uitgaande zijde was er wél voldoende activiteit ondertussen.

De uitgeleende Ilic is definitief vertrokken, net als Badamosi en Sissoko. Ook Didier Lamkel Zé vertrok, net als Ocansey, Vandendriessche en Deman. El Messaoudi werd uitgeleend. Kapitein D'Haene stopte, ook een aderlating. Watanabe maakte dan weer zijn droomtransfer richting Gent.

Maakt Tan zich zorgen?

De voorbije week is Kortrijk wel in actie geschoeten. Het moet ook, na een 0 op 9 in de competitie. En het regent nu echt elke dag deals. Met Sheyi Ojo (rechtsbuiten) en Isaak Davies werden twee aanvallende krachten gehuurd van Cardiff City - een teken dat ook eigenaar Vincent Tan zich zorgen maakt. Zijn investering is minder waard in de Belgische tweede klasse.

© photonews

Met spits Thierry Ambrose (KV Oostende) en verdedigende middenvelder Abdoulaye Sissako (Zulte Waregem) werden bovendien ook een paar spelers weggehaald bij degradanten van vorig seizoen. Rest de vraag of zij dit seizoen wél in 1A kunnen overleven.

En dan is er nog de 25-jarige Roemeen Raul Oprut, die overkwam van Hermannstadt voor een bedrag van 400.000 euro. Kan hij Kristof D'Haene doen vergeten en voor meer vrijheid zorgen voor Dion De Neve op het veld? Mogelijk blijft het er overigens ook niet bij, want ook Malinov van OH Leuven wordt genoemd in de wandelgangen.