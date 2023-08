Stassin en Debast vechten oorlog met elkaar uit voor duel tussen Anderlecht en Westerlo

Lucas Stassin ruilde deze zomer RSC Anderlecht in voor Westerlo. Dit weekend staan beide ploegen oog in oog met elkaar.

Lucas Stassin liet Anderlecht achter zich en trok naar Westerlo. Zondag is hij met zijn nieuwe ploeg te gast in het Lotto Park. Het belooft alvast een bijzondere match voor hem te worden.

“Sinds ik hier getekend heb, gaat het enkel maar over die wedstrijd op Anderlecht”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik keer zeker niet terug met revanchegevoelens, want ik weet dat het Anderlecht-publiek mij apprecieert.”

Stassin zal er een hele hoop oude bekende tegenkomen, al wordt er al ook een oorlogje met woorden uitgevochten. “Het zal fijn zijn om tegen mijn vrienden te spelen. Ook al heeft Debast mij al verzekerd dat ik niet zal scoren tegen hem”, gaat Stassin veder.

“Ik vind je leuk, maar vanaf mijn eerste tackle zal ik niet aardig zijn”, waren de woorden die Zeno Debast voor hem over had. Als Stassin scoort op Anderlecht, dan is het uitkijken hoe hij dat doelpunt zal vieren.

“Daar denk ik liever niet over na, dat zal ook afhangen van de sfeer en het moment zelf. Mijn papa (ex-Anderlechtspeler en nu jeugdtrainer Stéphane Stassin bij paarswit, red.) is opgelucht dat hij zondag in het buitenland is met zijn U15”, besluit Stassin.