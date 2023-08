Zo goed als rond: 'Jérémy Doku heeft zijn toptransfer beet'

Jérémy Doku is bijna een speler van Manchester City. Volgens The Guardian gaat hij voor 53 miljoen euro naar de Premier League.

Bij Manchester City lijkt er nog een Rode Duivel bij te komen. Na Kevin De Bruyne zou Jérémy Doku naar de Engelse topclub trekken. De afgelopen weken waren er al geruchten en de laatste dagen kwam daar ook West Ham United bij, maar volgens The Guardian zou de deal met Man City nu rond zijn.

Rennes wou minstens 50 miljoen euro ontvangen en Man City zou 53 miljoen euro willen betalen. Voor hoeveel seizoenen Doku zou tekenen, is nog niet duidelijk.

Doku was de afgelopen seizoenen veel geblesseerd, maar sinds april is hij weer blessurevrij. Hij zat meteen op toerental en hij was goed voor 6 goals en 2 assists, waarvan een goal tegen Metz afgelopen week.

Ook Anderlecht zou van de verkoop van Doku profiteren. In 2020 ontving het 26 miljoen euro en daarbij kon het een doorverkoopclausule van 15% bekomen. Zo zou Anderlecht bij een bedrag van 53 miljoen euro zo'n 8 miljoen euro ontvangen.