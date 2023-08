De nieuwe publiekslieveling van Antwerp heeft het met één ding nog altijd moeilijk

Jelle Bataille is sinds zijn assist op Toby Alderweireld voor de kampioenengoal een held geworden bij Antwerp. De West-Vlaming is een publiekslieveling op de Bosuil en geniet daarvan.

Bataille merkt dat ook in het dagelijks leven. "Mensen onthouden dat voor de rest van hun leven. Ik word er héél vaak op aangesproken. Allez, niet dat ik constant word aangeklampt, hé. Dat is het toffe hier, mensen geven je de nodige privacy. Als ze iets komen vragen, is het altijd beleefd en met respect. Ik woon hier heel graag", zegt hij in HLN.

Maar er is nog altijd die taalbarrière. "Qua taal... Niks. Dat is en blijft moeilijk om om te schakelen. Alhoewel... Ik begin een beetje meer Algemeen Nederlands te praten, merk ik, sinds ik in Antwerpen woon."

Thuis moet hij dan weer de klik maken, want met zijn plat Ostends komt hij in Antwerpen niet ver. "M'n broer maakt dan elke keer de opmerking 'dat ik weer Ostêns mag praten'. (grijnst) Dat vindt hij belangrijk. Ook m'n ma wijst me er soms wel op als ik AN praat.