Jelle Bataille zit er serieus mee in: "Direct een berichtje gestuurd naar mijn vriendin"

Royal Antwerp FC weet nog niet wie zijn tegenstander wordt in de Champions League. AEK Athene of Dinamo Zagreb spelen nog hun tweede duel tegen elkaar.

Jelle Bataille houdt zich niet echt bezig met wie van de twee ploegen uiteindelijk de tegenstander wordt van Royal Antwerp FC, al denkt nagenoeg iedereen dat het AEK Athene zal worden.

“Tegen AEK hebben we een oefenmatch gespeeld. Dat ging redelijk gelijk op, aan de bal waren wij iets beter. Na een uur stonden we 0-1 achter, en daarna speelden we met een mix van beloften. Maar ik ben die ploegen niet meteen gaan opzoeken na de loting, hoor”, vertelt de West-Vlaming aan Het Laatste Nieuws.

Al zat hij wel met één iets over de tegenstanders waardoor hij meteen moest ingrijpen. “Alleen dat hun wedstrijd was uitgesteld omdat er een supporter was overleden. Heftig. Ik heb toen meteen naar m'n vriendin gestuurd dat ze beter thuis blijft als we naar daar moeten.”

Bataille hoopt dat The Great Old naar de groepsfase van het kampioenenbal kan. “Laat ons hopen dat we die matchen kunnen winnen. Europa League is mooi, maar voor fans en bestuur zou de Champions League een veel mooiere beloning zijn voor alle geduld en harde werk.”