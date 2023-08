Nieuwe doelman van Zulte Waregem haalt meteen uit over de Challenger Pro League

Zulte Waregem verloor op de openingsspeeldag in de Challenger Pro League. Francs Borains was met 1-3 te sterk voor Essevee.

Zulte Waregem had zijn competitiestart na de degradatie naar de Challenger Pro League wel anders voorgesteld dan een 1-3-thuisnederlaag tegen Francs Borains.

Ook bij de nieuwe doelman Louis Bostyn die meteen drie goals tegen kreeg kwam de nederlaag bijzonder hard aan. Nochtans was de wil groot om meteen een heel goede prestatie te leveren en de ideale start te nemen.

Al deed Bostyn meteen ook zijn beklag over de Challenger Pro League. “In 1B speelt men toch net iets anders. We moeten proberen om ons eigen spel te ontwikkelen, maar Francs Borains zette daar heel wat wilskracht en fysieke power tegenover”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Het ontbreken van een VAR in 1B blijft een gemis. “Het is allemaal net wat agressiever en wij zullen dat moeten compenseren. Zij speelden vaak op het randje en zonder een VAR konden ze daar optimaal van profiteren. Jongens als Tainmont en Chevalier zijn ervaren genoeg en hebben ook nog voldoende kwaliteiten om ons pijn te doen.”