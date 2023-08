Steven Defour hield bijzondere nabespreking na nederlaag tegen RWDM: "Had zijn tijd nodig"

KV Mechelen leek tegen enkele topploegen goed te starten aan de competitie. Tegen RWDM kwam echter de ontnuchtering met een 0-1-nederlaag.

KV Mechelen opende het seizoen met een gelijkspel tegen Club Brugge, maar ging dan onderuit tegen KAA Gent en promovendus RWDM. Vooral de manier waarop van de Brusselaars verloren werd was schrijnend.

“Als je na de wedstrijd kan zeggen: ‘ik heb er binnen mijn mogelijkheden alles aan gedaan, maar de tegenstander was beter’, dan zeg ik: ‘oké’. Dat was niet bij iedereen het geval”, vertelt Steven Defour aan Gazet van Antwerpen.

Hij hield dan ook een andere nabespreking dan hij gewoonlijk doet. “Omdat ik andere dingen wilde benadrukken, en de spelersgroep liever het woord zag nemen dan dat de staf het moest voorkauwen”, legt Defour uit.

“Of mijn jongens snel het woord namen? Het had zijn tijd nodig, laat het mij zo uitdrukken. Zoiets kan je niet forceren. Het is iets wat wel of niet in iemands karakter zit. En als er geen natuurlijke leider is, dan moet je de groep motiveren om te praten en ze los te krijgen.”