Wouter Vrancken helpt fabeltje de wereld uit over Joseph Paintsil

Joseph Paintsil was donderdagavond kop van jut na de uitschakeling van Genk in de Europa League. Een domme rode kaart deed de match nog helemaal kantelen in het voordeel van Olympiakos.

KRC Genk leek in de slotfase van de terugmatch in de tweede voorronde van de Europa League Olympiakos helemaal op de knieën te krijgen, maar toen sloegen de stoppen door bij Joseph Paintsil. Hij kreeg een geheel terechte rode kaart voor natrappen. Donderdagavond liet trainer Wouter Vrancken Paintsil gerust, maar vrijdag zal er wel een stevig woordje gepraat zijn met hem in de Cegeka Arena. Vrancken wil daarover geen details lossen, wegens interne keuken. “Hij had zelf al snel door dat hij fout zat”, vertelt Vrancken erover aan Het Laatste Nieuws. De trainer van de Limburgers wil wel één groot misverstand de wereld uit helpen over het gedrag van Paintsil. “Het uitlekken van het nieuws dat er een ruil met Paul Onuachu op tafel lag, speelt geen rol in de frustratie. Joseph weet ook wel hoe de club en wij als staf over hem denken en hem er graag bij willen houden”, klinkt het.





