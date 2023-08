Done Deal: Anderlecht grijpt er definitief naast

Er werd de voorbije weken druk overlegd in de kantoren van Neerpede. Sterke man Jesper Fredberg heeft dringend versterking nodig. Een dossier mag nu definitief opgeborgen worden.

De spoeling op het middenveld van RSC Anderlecht bleek de voorbije weken nogal dun. Uiteindelijk werd beslist om in zee te gaan met Mats Rits van Club Brugge.

Er waren nochtans verschillende andere pistes, waarbij die van Santiago Hezze het langst in leven was. En in meerdere keren.

Half juli werd de deal al een eerste keer afgeblazen, maar later reactiveerde Jesper Fredberg de zaak. Maar uiteindelijk komt hij toch niet.

Olympiakos

Uiteindelijk werd er een overeenkomst gevonden tussen Huracan - het team van Hezze - en een andere Europese ploeg.

De middenvelder trekt naar Olympiakos trekken en is ondertussen ook officieel voorgesteld. Aan Mats Rits en Théo Leoni om zich de komende weken en maanden te laten zien bij paars-wit.