KAA Gent trekt op bijzondere missie in de Jupiler Pro League

Drukke zondag in de Jupiler Pro League. Maar liefst vijf wedstrijden van de vierde speeldag moeten nog afgewerkt worden.

RSC Anderlecht opent de zondag met een duel tegen Westerlo. Veel oude bekenden tegen elkaar, maar het is vooral uitkijken of Mats Rits, overgekomen van Club Brugge, meteen zijn debuut maakt in het basiselftal.

KAA Gent treft STVV. De troepen van Hein Vanhaezebrouck vatten deze zondag met een bijzondere missie aan. Na de nederlaag van Union SG kunnen zij alleen leider worden in de Jupiler Pro League.

Op hetzelfde moment moet KRC Genk op zoek naar eerherstel na de uitschakeling in de Europa League. Tegenstander is Sporting Charleroi. Felice Mazzu zal het Wouter Vrancken alvast niet gemakkelijk maken.

Club Brugge moet het opnemen tegen RWDM. De troepen van Ronny Deila hopen op een doelpuntenkermis als in de Conference League, maar de promovendus heeft wel een verrassende zes op negen gescoord al.

Afsluiten doen we vandaag met het duel tussen KV Kortrijk en KAS Eupen. Edward Still hoopt tegen zijn ex-ploeg de eerste punten van het seizoen te grabbelen. Een resem aan transfers moet stilaan rendement opleveren.